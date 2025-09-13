Sergen Yalçın, soyunma odasından geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrası taraftarları kırmadı.
BÜTÜN STAT GERİ ÇAĞIRDI
Başakşehir galibiyetinin ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın'ı bütün stat 'Sergen Yalçın' tezahüratlarıyla sahaya geri çağırdı.
SERGEN YALÇIN, TARAFTARI KIRMADI
Taraftarları kırmayan deneyimli teknik adam soyunma odasından dönerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.
BÜTÜN STAT GERİ ÇAĞIRDI
Başakşehir galibiyetinin ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın'ı bütün stat 'Sergen Yalçın' tezahüratlarıyla sahaya geri çağırdı.
SERGEN YALÇIN, TARAFTARI KIRMADI
Taraftarları kırmayan deneyimli teknik adam soyunma odasından dönerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.