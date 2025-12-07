Sergen Yalçın raporu verdi: Beşiktaş'ta çifte ayrılık!

Beşiktaş'ta yaz döneminde yapılan geniş çaplı kadro temizliğinin ardından gözler bu kez ocak ayına çevrildi.



Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı detaylı raporu masaya koyarken tecrübeli hocanın iki oyuncu hakkında net karar verdiği öğrenildi.



SVENSSON VE JURASEK YOLCU



Sergen Yalçın, Jonas Svensson ile David Jurasek'i kadro planlamasında düşünmüyor. Norveçli sağ bek ve Çek sol bekin performanslarından memnun olmayan Yalçın, iki oyuncunun da ocak ayında takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

Teknik heyetin olumsuz rapor sunduğu iki isimle ilgili süreç kısa süre içinde resmen başlayacak. Yönetimin, Svensson ve Jurasek'in menajerleriyle masaya oturacağı ifade edildi.