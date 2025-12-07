07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Sergen Yalçın istedi, yönetim harekete geçti: El Karouani

Rıdvan Yılmaz ve David Jurasek'ten istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arasında Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani'yi transfer listesine ekledi.

calendar 07 Aralık 2025 11:16
Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın istedi, yönetim harekete geçti: El Karouani
Beşiktaş yönetimi, takımı yeniden ayağa kaldırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar ocak ayında kadroya 4-5 oyuncu ekleme planı yapıyor.

Sezon başında Benfica'dan renklere bağlanan David Jurasek ve Glasgow Rangers'tan yuvaya dönen Rıdvan Yılmaz'ın performansları beklentilerin çok altında kaldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın sol beke kesinlikle takviye yapılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda Souffian El Karouani transfer listesine eklendi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Fotomaç'ın haberine göre, scout ekibinde Avrupa'nın birçok liginde oyuncu izleten Genel Koordinatör Serkan Reçber, Faslı sol bek için Utrecht ile masaya oturmaya hazırlanıyor.



Hollanda ekibi 25 yaşındaki yıldız ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinden olumlu netice alamadı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin kış transfer döneminde Utrecht'e 3 milyon euro teklif götüreceği ileri sürüldü. Hollanda kulübünün sezon sonunda bedelsiz gitmemesi için bu rakama olumlu baktığı öğrenildi.

RAKİPLER REAL BETIS VE PORTO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla transferini talep ettiği 25 yaşındaki sol beki İspanyol temsilcisi Real Betis'in yanı sıra Portekiz devi Porto da yakın takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, iki rakibi saf dışı bırakıp El Karouani'ye siyah-beyazlı formayı giydirmek için her türlü fedakarlığı yapacak.

ASİST MAKİNESİ 

Hollanda'da doğmuş olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Souffian El Karouani, takım arkadaşlarına yaptığı servislerle otoritelerin takdirini topluyor. Bu sezon 24 karşılaşmada forma şansı bulan yıldız oyuncu 3 kez ağları sallarken, tam 13 asist yaptı. Faslı futbolcu sol bekin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
