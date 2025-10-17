Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisi hedefi!

Milli ara öncesi ligde oynadığı 3 maçta Kayserispor ve Kocaelispor'u yenip Galatarasaray ile derbide 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlılar Gençlerbirliği maçıyla birlikte Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında galip gelip yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, namağlup bir şekilde 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisine güçlü çıkmanın planlarını yapıyor. Üst üste alınacak galibiyetlerle zirve yarışında adını daha çok rakiplerine hissettirecek olan Beşiktaş, bu nedenle 3'te 3 yapma konusunda oldukça istekli.
