11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'ya özel ilgi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın yıldız ismi Rafa Silva'ya çok önem veriyor. Futbolculuğunda başarılı bir 10 numara olan Yalçın, kendisiyle aynı mevkide oynayan öğrencisiyle yakından ilgileniyor.

Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'ya özel ilgi
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın adı öne çıkıyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle beraber esas mevkii olan 10 numarada oynayan Portekizli, performansıyla dikkat çekiyor.

Ligde 7 maçta 5 gol atarak hem kendi takımında hem de Süper Lig'de en skorer isimlerden olan Portekizli futbolcu, Kartal'ın en büyük kozu konumunda.

Futbolculuk döneminde çok başarılı bir 10 numara olan Sergen Yalçın da öğrencisini en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor.


Süper Lig'de bir maçı eksik olan Beşiktaş, zirve yarışında gücüne güç katmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, sık sık Rafa Silva'nın önemine vurgu yapıyor.

KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Hem tecrübesi hem de yeteneğiyle Süper Lig'in en değerli yıldızlarından olan 32 yaşındaki futbolcu da kendisini çok iyi hissediyor. Galatasaray derbisindeki performansıyla farkını ortaya koyan Portekizli futbolcu sezonun kalan bölümünde de teknik heyetin en güvendiği isimlerden olacak.

5 FARKLI MEVKİDE OYNADI

Siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Rafa Silva, geçen sezondan beri 5 farklı mevkide forma giydi. 10 numara bölgesinin dışında sağ açık, sol açık, ikinci forvet ve merkez forvet olarak şans bulan tecrübeli futbolcu, takımın en istikrarlı ismi oldu.

ONUACHU'YU TAKİP EDİYOR

Süper Lig'de gol krallık yarışında iddialı olan Rafa Silva, 7 lig maçında 5 gol attı. 6 gollü Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'yu takip eden Portekizli yıldız, kendisi gibi 5 gole sahip olan Galatasaray'dan Arjantinli forvet Mauro İcardi ile ikinci sırada duruyor.

38 GOLE DİREKT ETKİ

Rafa Silva, geçtiğimiz sezondan bu yana skor katkısıyla dikkat çekti. Beşiktaş formasını 62 resmi maçta giyen Rafa, 23 gol atarken 15 de asist yaptı ve 38 gole direkt katkı sundu. 5 bin 400 dakika sahada kalan Portekizli yıldız, bu süreçte takımın en skorer oyuncusu oldu. 

 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
