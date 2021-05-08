Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için gerginlik uyarısı!

Dört puan daha kazanması durumunda rakiplerinin durumlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edebilecek olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçında istediği ve istemediği şeyleri öğrencilerine anlattı.



Top kendilerindeyken bu temponun yüksek olması gerektiğini takıma ileten Yalçın, savunmaya da uyarılarda bulunduğu bildirildi. Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçlarının ikinci yarılarında yenilen gollerin, analizlerini çıkartan siyah-beyazlı teknik adamın, Galatasaray gibi bir takım karşısında bu hataların yapılmaması gerektiğini de, son taktik toplantısında takıma ilettiği ortaya çıktı.



'Zor bir hafta'

Yenilen gollerin dışında, son üç maçta atılan goller ve hücum etkinliğinin, Galatasaray derbisinde de devam etmesi gerektiğini söyleyen Yalçın'ın, "Bu maçın kazanılması halinde şampiyonluk için bize bir beraberlik yeter. O nedenle karşımızda zor ama önemli bir fırsat var. Biz kazanmak zorundayız. Rakiplerimizin durumuna bakarak yola çıkamayız. Bu sezon çok zor şartlar altında bile kazanmasını bildiniz. Yine zor bir hafta ve zor bir maç. Derbiye de galibiyetle geçerek camiayı daha da mutlu etmeliyiz" diye konuştuğu bildirildi.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, ayrıca maçta gerilimi yükseltecek tartışmalardan da kaçınılmasını istedi. Başarılı çalıştırıcının, özellikle hakem yönetimi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Şahsi oynama pas ver!



Beşiktaş'ın son haftalarda hücum bölgesinin en üretken isimlerinden olan Larin ve Gökhan Töre, derbi öncesinde Sergen Yalçın tarafından özellikle final pasları konusunda uyarıldı. Siyah - beyazlı teknik adam, böylesine maçlarda bulunan fırsatların çok kolay bulunan fırsatlar olmadığını söyleyerek, riske girmek yerine ceza sahası içerisinde en müsait durumdaki oyunculara pas verilmesinin, takım için daha doğru olduğunu hatırlattı.



