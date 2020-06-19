Sergen Yalçın, Alpaslan'ı istedi

Beşiktaş, Göztepeli stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın, Alpaslan'ı istedi
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19 Haziran 2020 10:01
Beşiktaş'ın transfer listesine Göztepe'de forma giyen stoper Alpaslan Öztürk'ü aldığı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcuyu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği ortaya çıktı.

Başkan Çebi'nin Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşmesi bekleniyor.

GÖZTEPE TALEPLERDEN MEMNUN

Göz Göz, oyuncuya gelen taleplerden oldukça memnun. Sarı-Kırmızılılar bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'dan en yüksek bonservisi kazanmak adına pazarlıkları kızıştıracak. İzmir ekibi yeni sezon transfer bütçesini de başarılı futbolcunun bonservis bedeline göre belirleyecek.

TOP TEKNİĞİ YÜKSEK

Geçmişte orta sahada da görev yapan Alpaslan topu oyuna sokmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon 19 lig maçında 4 kez de ağları sarstı.



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