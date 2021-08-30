Sergen Yalçın Adem Ljajic'i neden kadro dışı bıraktığını anlattı

Sergen Yalçın, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in kadro dışı kalma nedeniyle ilgili konuştu.



Yalçın açıklamasında Ljajic'le defalarca toplantı yaptığını ancak düzeleceğine dair en ufak umudu kalmadığı için kadro dışı kaldığını belirterek şu sözleri kullandı:



"Kadro dışı çok başka bir şey. Ljajic şu anda kadro dışı. Şu kadarcık bir ümidim olsa kadro dışı bırakmam. Onunla en az 8 toplantı yaptık. Çok şans verdik. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O beklentide bir oyuncunun şu performansı kabul edilemez."