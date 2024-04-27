Serdar Topraktepe'nin ilk derbi heyecanı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Topraktepe'nin ilk derbi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 09:17
Teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başında bulunan Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisiyle teknik adam olarak 6. maçına çıkacak.

4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada Beşiktaş'ın başında görev alan Topraktepe, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery