Serdar Topraktepe'nin ilk derbi heyecanı

Teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başında bulunan Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisiyle teknik adam olarak 6. maçına çıkacak.
4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada Beşiktaş'ın başında görev alan Topraktepe, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada Beşiktaş'ın başında görev alan Topraktepe, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.