Serdar Topraktepe: 'Biz derbiye değil bu maça odaklandık'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 0-0 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.
SEMİH KILIÇSOY - DERBİ
Son olarak, "Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna yanıt veren Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Topraktepe, sözlerine sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu Morutan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.
İlk yarıda yeterince agresif olamadıklarını ve sıkıntılar çektiklerini anlatan Topraktepe, "İkinci yarı değişikliklerle oyun kontrolünü elimize aldık. İki aşamalı bir tur için ikinci maçta seyircimizin önünde aldığımız avantajlı skorla turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.
Kaleci Mert Günok'un zaman geçirdiği yönündeki bir eleştiri üzerine Topraktepe, "Beşiktaş hiçbir zaman öyle plan yapmaz. Kalecisi, oyuncusu böyle bir şey düşünmez." ifadesini kullandı.
Maçı değerlendiren Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.
SEMİH KILIÇSOY - DERBİ
Son olarak, "Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna yanıt veren Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Topraktepe, sözlerine sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu Morutan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.
İlk yarıda yeterince agresif olamadıklarını ve sıkıntılar çektiklerini anlatan Topraktepe, "İkinci yarı değişikliklerle oyun kontrolünü elimize aldık. İki aşamalı bir tur için ikinci maçta seyircimizin önünde aldığımız avantajlı skorla turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.
Kaleci Mert Günok'un zaman geçirdiği yönündeki bir eleştiri üzerine Topraktepe, "Beşiktaş hiçbir zaman öyle plan yapmaz. Kalecisi, oyuncusu böyle bir şey düşünmez." ifadesini kullandı.