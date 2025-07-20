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Serdar Dursun'dan transfer itirafı

Fenerbahçe'nin eski santrforu Serdar Dursun, Persapolis'teki günlerinin ardından Süper Lig'e dönmek istediğini belirtti.

calendar 20 Temmuz 2025 16:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdar Dursun'dan transfer itirafı
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Süper Lig'de geçirdiği dönem sonrası yeni macera arayışı ile İran'a giden Serdar Dursun, geceleği hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e dönmek istediğini belirten ve Sakaryaspor ile görüştüğünü bildiren Serdar Dursun'un sözleri şu şekilde:

"Süper Lig ve 1. Lig'den teklifler aldım. Sakaryaspor ile görüştük. Süper Lig'e gitmek istiyorum ama bu futbol. Bakalım ne olacak!"

Serdar Dursun kış transfer döneminde Alanyaspor'dan İran ekibi Persepolis'e transfer olmuştu.

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