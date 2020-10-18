Serdar Aziz: "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler"

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Serdar Aziz: 'Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler'
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18 Ekim 2020 20:51
Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken; iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı. Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serder Aziz'in S" dediği duyuldu.



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