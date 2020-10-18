Serdar Aziz: 'Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler'

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken; iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.



Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.



O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı. Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serder Aziz'in S" dediği duyuldu.



