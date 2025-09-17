17 Eylül
Serdal Adalı, Toure ve Abraham'ın opsiyonlarını açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure ve Roma'dan kiralanan Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure ve Roma'dan kiralanan Tammy Abraham'ın, satın alma opsiyonları ile ilgili konuştu.

Adalı, Malili golcü Toure'nin 15 milyon, İngiliz golcü Abraham'ın ise 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğunu açıkladı.

BILAL TOURE VE ABRAHAM'IN SÖZLEŞMELERİ

Abraham'ın ve Bilal Toure'nin satın alma opsiyonlarındaki detayları belirten Serdal Adalı, "Santrfor pozisyonunda değişikliğie gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki Toure geldi. Abraham ile büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Başarılı futboluyla buradaki görevi bittiğinde hala bonservis kazandırabilecek oyuncu. Sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek de bu opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon Euro'dur. Sonrasında 40 milyon Euro'ya çıkış maddesi bulunuyor." dedi.

1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
