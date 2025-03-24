Serdal Adalı-Solskjaer zirvesinden kesin karar çıktı!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf, yeni sezonun kadro planlaması için bir araya geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı-Solskjaer zirvesinden kesin karar çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 14:12

Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. 

Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek yapılacak transferler ve mevcut kadro ile görüş alışverişinde bulundu. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; toplantıda takımda sezon sonuna kadar kadro dışı olmaması konusunda fikir birliğine varıldı.

Solskjaer, bu süreçte önümüzdeki sezon yola devam edilecek futbolculara karar verecek. Bu nedenle tüm oyunculardan yararlanacak. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery