Serdal Adalı-Solskjaer zirvesinden kesin karar çıktı!

Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı.



Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek yapılacak transferler ve mevcut kadro ile görüş alışverişinde bulundu.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; toplantıda takımda sezon sonuna kadar kadro dışı olmaması konusunda fikir birliğine varıldı.



Solskjaer, bu süreçte önümüzdeki sezon yola devam edilecek futbolculara karar verecek. Bu nedenle tüm oyunculardan yararlanacak.



