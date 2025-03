Serdal Adalı: 'İkisinin de derdi Beşiktaş değil'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Az Önce Konuştum Programı'na çıktı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman hakkında konuşan Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:



Soru: "Fikret Orman, 'Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak' dedi."



Serdal Adalı: "Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım."Serdal Adalı: "Son Divan... Daha doğrusu, zaman zaman bu konuda dertlenmiş olabilirim. Fikret Başkan'ın söylemleri, Ahmet Başkan'ın cevap vermeleri hiç hoş değil. Camia sıkıldı bu işten artık, sıkıldı. Divan'da Ahmet Başkan konuşmaya başladığında, ne zamanki konular başka yere gidecek, oturururken 'Başkanım gerek yok, artık bir camia olalım' diye arkadan söyledim. Döndü 'bunları söyleyeceğim' dedi. Hiç gereği yok. Gündemimiz bu değil."Serdal Adalı: "Beşiktaş sıkıntılı bir devreden geçiyor. Kim ne yaptıysa yaptı... Artık ne diyeyim. Bir dostluk olsun, kaynaşalım, maalesef senelerdir camia olamıyoruz! Çok da üzücü bir şey bu. Şu camianın başına gelmedik hiçbir şey kalmadı, herkes kendi dünyasında, herkes kendini düşünüyor. Ahmet Başkan bir şey söylüyor, Fikret Başkan yoldayken radyoya bağlanıyor. Ben rica ediyorum, son vermeleri lazım. Fikret Başkan, 'Ahmet Başkan kulübe geliyormuş' gibi bir laf etmiş. Beni de tanır. Aynı şey orada da var."Serdal Adalı:Serdal Adalı: "Ahmet Başkan 1 kere geldi hayırlı olsuna. Fikret Başkan da gelmedi, onu söyleyeyim. Ben onu kıracak hiçbir şey yapmadım. Onun yüzünden sol omzum kırık. Bir omuz ver Beşiktaş'a dedi, seçime girdim, Fikret Başkan'ın ikinci başkanı oldum. İkinci başkan oldum diye Ahmet Başkan'a seçim kaybettim."Serdal Adalı: "Ben Ahmet Nur Çebi'yi ibra etmedim. Fikret Başkan orada yoktu, ben oradaydım ama. Ben her ikisine karşı da seçime girdim. Ahmet Nur Çebi, bir kere hayırlı olsuna geldi, bir de Divan'da gördüm."Serdal Adalı: "Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin."Serdal Adalı: "İkisinin de söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor, ne fayda getiriyor! Bence her ikisi kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Şu enerjilerini getirsinler, madem çok enerjikler, laf yetiştiriyorlar, gelsinler Beşiktaş'a faydaları olsun. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'nin yaptıkları şey Beşiktaş'a zarar veriyor. İkisi de birbirini gündemde tutuyor. Şu kulüp düzlüğe bir çıksın da sonra kime ne istiyorsa gelsin ya!"Serdal Adalı: "Dört senede hiç mi yanlışı yok Ahmet Nur Çebi'nin. Varsa yanlışı, onun da peşine düşeceğim. Hiç öyle şeylere tevessül etmem. İkisinden de rica ediyorum, bundan sonraki kavgalarını Beşiktaş'ın dışında, başka şekilde yapsınlar. Başka bir yerde baş başa otursunlar, etsinler. Ne yapacaklarsa yapsınlar."Serdal Adalı: