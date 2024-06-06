Serdal Adalı'dan, Giovanni Van Bronckhorst açıklaması!

Beşiktaş Kulübü eski yönetici ve başkan adaylarından Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan, Giovanni Van Bronckhorst açıklaması!
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06 Haziran 2024 08:33
Beşiktaş Kulübü eski yönetici ve başkan adaylarından Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın paylaşımı;

"2024-2025 sezonuna güçlü bir organizasyon ve yarıştığı her alanda şampiyonluk hedefiyle girmesini beklediğimiz büyük Beşiktaşımızın teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni Van Bronckhorst'a hoş geldin diyor, bu tercihin Beşiktaşlıların beklentilerini karşılayacak doğru bir karar olmasını temenni ediyorum." 

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