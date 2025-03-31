Serdal Adalı'dan derbi için özel prim!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Galatasaray derbisinde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrulan teknik heyet ve futbolcular için kesenin ağzını açıyor.
Derbi öncesi Ümraniye'de yaptığı ziyaretlerle takımın motivasyon kaynağı olan Adalı, prim sözünü yerine getirecek. Siyah beyazlıların patronu, toplamda 30 milyon TL para ödülü dağıtacak.
SEZON BAŞINDA DA DAĞITMIŞTI
Kulübün en zor günlerinde her zaman maddi anlamda destek veren Adalı, Süper Kupa finalindeki 5-0'lık zaferde herhangi bir görevde olmamasına rağmen galibiyet primine katkıda bulunmuştu.
Derbi öncesi Ümraniye'de yaptığı ziyaretlerle takımın motivasyon kaynağı olan Adalı, prim sözünü yerine getirecek. Siyah beyazlıların patronu, toplamda 30 milyon TL para ödülü dağıtacak.
SEZON BAŞINDA DA DAĞITMIŞTI
Kulübün en zor günlerinde her zaman maddi anlamda destek veren Adalı, Süper Kupa finalindeki 5-0'lık zaferde herhangi bir görevde olmamasına rağmen galibiyet primine katkıda bulunmuştu.