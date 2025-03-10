Serdal Adalı'dan birlik ve beraberlik daveti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı camianın eski başkan ve yönetim kurulu üyelerini bir araya getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Adalı'nın 12 Mart Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine iftar yemeği düzenleyeceği kaydedildi. Adalı'nın tüm eski başkanları kendisi arayarak iftara davet edeceği belirtildi.
Adalı'nın 12 Mart Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine iftar yemeği düzenleyeceği kaydedildi. Adalı'nın tüm eski başkanları kendisi arayarak iftara davet edeceği belirtildi.
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