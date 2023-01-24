Şenol Güneş'ten takıma; 'Beni yanıltmadınız'

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, ligde elde edilen son 4 maçta 4 zafer için oyuncularını tebrik etti. Güneş, serinin devam edeceğine inandığını takıma söyledi.



Kayserispor karşılaşması sonrasında takımıyla soyunma odasında bir araya gelen Güneş'in, "Beni yanıltmadınız. Artık ligde her şey bizim elimizde. Kazanma serimizi sürdüreceğiz. Diğer takımların ne yaptığına bakmayacağız. Maç maç önümüze bakıp kayıpsız yolumuza devam edeceğiz. Zorlu yolun sonundaki ışığı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Yeni hedef Alanyaspor



Ligde önemli bir çıkışa imza atarak 4 maçta 4 galibiyete ulaşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Kayseri zaferi sonrasında takıma 1 günlük izin vermişti. Siyah-Beyazlılar, cuma günü Vodafone Park'ta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına saat 15.00'te düzenlenecek idmanla başlayacak.







