Beşiktaş'ta İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın transfer gündemine gelen Romain Saiss, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'ine yazılmadı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, transfer nedeniyle kafası karışık olan 32 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunu yedekler arasına yazdı.



Romain Saiss ile ilgili soru üzerine, Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü açıklama yaptı.



Şenol Güneş öncesi "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Şenol Güneş karşılaşmanın ikinci yarısında Romain Saiss'i sahaya sürdü.



Şenol Güneş maçtan sonra ise "Saiss bizimle olduğu müddetçe oynayacak. Gideceği kesin olsa kadroya almazdım. Oyuncuların bu tür şeyleri transfer döneminde olabiliyor." dedi.





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