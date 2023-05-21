Şenol Güneş'ten iki isim için özel uyarı

Süper Lig'de hafta arası oynanan 34. haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatan Beşiktaş, 35. hafta mücadelesinde bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Kartal bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen güçlü rakibine ilk yenilgisini yaşatarak yoluna devam etmeye çalışacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş zorlu müsabaka öncesi gerçekleştirdiği son toplantıda oyuncularına uyarılarda bulundu. Adana Demirspor'un güçlü bir hücum hattına sahip olduğuna vurgu yapan Güneş'in özellikle savunma oyuncularının dikkatini çektiği bildirildi.
"ORTA SAHA BİZDE OLMALI"
Cherif Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Yusuf Sarı ve Akintola'nın çok dikkat edilmesi gereken futbolcular olduklarını belirten Güneş'in, "Hiç şüphesiz bu ligin en güçlü ekiplerinden biriyle oynayacağız. Adana Demirspor sahasında taraftarının da desteğiyle başarılı sonuçlar alan bir takım. Bu sezon kendi evlerinde hiç mağlup olmamaları zaten güçlerini ortaya koymaya yetiyor. Onlara kendi futbollarını oynama şansı vermemeliyiz. Takım savunmasını çok iyi yapmalıyız ve özellikle orta sahanın kontrolü bizde olmalı" diye konuştuğu bildirildi.
ÖZEL GÖREVLER VERİLDİ
Siyah-beyazlı hocanın, sağ bek Rosier ve savunmanın solunda görev yapan Masuaku'ya özel görevler verdiği de kaydedildi.
Onyekuru'ya karşı oynayacak Rosier ve son dönemin en formda isimlerinden Yusuf Sarı'yı marke etmeye çalışacak Masuaku'yu uyaran Şenol Güneş'in, "Onyekuru ve Yusuf'u ne kadar iyi savunursak maçı kazanma şansımız o kadar yüksek olur. Rakibe sürekli yakın oynayın, onlara alan ve zaman vermeyin" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş zorlu müsabaka öncesi gerçekleştirdiği son toplantıda oyuncularına uyarılarda bulundu. Adana Demirspor'un güçlü bir hücum hattına sahip olduğuna vurgu yapan Güneş'in özellikle savunma oyuncularının dikkatini çektiği bildirildi.
"ORTA SAHA BİZDE OLMALI"
Cherif Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Yusuf Sarı ve Akintola'nın çok dikkat edilmesi gereken futbolcular olduklarını belirten Güneş'in, "Hiç şüphesiz bu ligin en güçlü ekiplerinden biriyle oynayacağız. Adana Demirspor sahasında taraftarının da desteğiyle başarılı sonuçlar alan bir takım. Bu sezon kendi evlerinde hiç mağlup olmamaları zaten güçlerini ortaya koymaya yetiyor. Onlara kendi futbollarını oynama şansı vermemeliyiz. Takım savunmasını çok iyi yapmalıyız ve özellikle orta sahanın kontrolü bizde olmalı" diye konuştuğu bildirildi.
ÖZEL GÖREVLER VERİLDİ
Siyah-beyazlı hocanın, sağ bek Rosier ve savunmanın solunda görev yapan Masuaku'ya özel görevler verdiği de kaydedildi.
Onyekuru'ya karşı oynayacak Rosier ve son dönemin en formda isimlerinden Yusuf Sarı'yı marke etmeye çalışacak Masuaku'yu uyaran Şenol Güneş'in, "Onyekuru ve Yusuf'u ne kadar iyi savunursak maçı kazanma şansımız o kadar yüksek olur. Rakibe sürekli yakın oynayın, onlara alan ve zaman vermeyin" ifadelerini kullandığı aktarıldı.