Şenol Güneş'ten dev plan; "Rosier out, Mert Müldür in"

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, performansından memnun kalmadığı Valentin Rosier'in yerine milli oyuncu Mert Müldür'ü istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten dev plan; 'Rosier out, Mert Müldür in'
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22 Kasım 2022 12:19
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier'in performansından memnun kalmazken siyah-beyazlılar sağ bek için alternatif arayışlarını sürdürüyor. Kayserispor'dan Onur Bulut'u radarına alan siyah-beyazlılar, başka bir yerli ismi daha listeye aldı. Beşiktaş, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür için de düğmeye bastı.

TALİPLİSİ ÇOK

Mert Müldür için bir çok takım devreye girmiş durumda. Mert için sezon başında Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girmiş, ancak İtalyan ekibinin yetkilileri oyuncunun gitmesine izin vermemişti. Ancak Mert'in bu sezon şans bulamaması nedeniyle gelen teklifleri değerlendirmek istediğini kulübüne ilettiği belirtildi.

Kariyerinde 136 resmi maça çıkan Mert Müldür, bu dönemde Rapid Wien ve Sassuolo takımlarında görev yaptı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran Mert, 11 de asist yaptı ve 15 gole doğrudan katkı verdi. Milli yıldız bu periyotta 12 sarı kart görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı

KAAN AYHAN'I DA İSTİYORLAR

İtalyan ekibinde bu sezon ligde 1 maçta ve sadece 7 dakika forma giyen Mert, kupada da 45 dakika görev yapabildi. Aynı takımdan stoper mevkii için Kaan Ayhan'a da talip olan Beşiktaş'ın milli sağ bekin şartlarını öğrenmek için Sassuolo ile temaslarını sıklaştırdığı belirtildi. 2019'da Sassuolo'ya 4.7 milyon euro bonservisle Rapid Wien'den transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda stoper ve sol bekte de oynayabiliyor. Mert'in İtalyan temsilcisiyle 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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