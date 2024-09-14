Şenol Güneş'ten Beşiktaş mesaisi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Beşiktaş mesaisi
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14 Eylül 2024 12:45
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın durumunu yakından takip eden Güneş, iki oyuncunun da oynama isteğinden oldukça memnun. Çeşitli testlerden geçen Nwakaeme için sağlık ekibi de ciddi bir çalışma yürütüyor. Forvet hattında sakatlığı süren Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Simon Banza'nın forma giymesi bekleniyor. Muhammed Cham'ın da 11'de başlaması bekleniyor.

Savunma hattına yönelik de karar aşamasında olan deneyimli teknik adamın, takımla birlikte çalışmalara başlayan Savic ve Denswil ikilisine görev vermesi bekleniyor. Oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili sürekli bilgiler alan Şenol Güneş, alternatif savunma planları üzerinde duruyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Zorlu müsabaka öncesinde ise Trabzonspor'un en büyük handikaplarından biri de milli oyuncuların takıma geç katılması oldu. Milli takımda bulunan oyuncuların cuma günü itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlaması, kısıtlı zaman içerisinde yeni oyun planına alışmaları zorlu müsabaka öncesi tecrübeli teknik adamı zorlasa da tüm olumsuzluklara rağmen taraftarlara farklı bir futbol izlettirmek istiyor. Güneş'in Beşiktaş karşısında uygulayacağı hücum planları ise merakla bekleniyor.


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