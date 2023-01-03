Süper Lig'in en formda ekiplerinden biri olan Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet özlemine son veren Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımının zirve yarışına girmesi adına yoğun bir mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Adana temsilcisi karşısında alınan 3 puanın ardından hafta sonu oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de oyuncularından galibiyet bekliyor.Paşa'nın ardından Konyaspor ve Kayserispor ile ligde deplasmanda karşılaşacak Kara Kartal'da Güneş, Mart ayının ilk haftasında Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Tecrübeli hocanın, takımı ile yaptığı toplantılarda da,dediği öğrenildi.KasımpaşaKonyaspor (d)Kayserispor (d)AlanyasporFatih Karagümrük (d)Sivasspor (d)AnkaragücüBaşakşehir (d)İstanbulsporFenerbahçe (d)