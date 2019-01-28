Beşiktaş dış transferde vites taktı... Siyah- Beyazlı yönetim transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi. N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yapan Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverool'da forma şansı bulamayan eski F.Bahçeli Lazar Markovic teklif edildi.Daha önce hiç gündeme gelmeyen Sırp futbolcunun durumunu inceleyen yöneticiler Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra bu oyuncuyu da listelerine aldılar. Markovic için Liverpool'la görüşülecek.Liverpool'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bedelsiz almayı planladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'la görüşme kararı aldı.Karius'un kiralanması sırasında Liverpool'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın yapacağı bu görüşmeden olumlu sonuç alması bekleniyor. Sırp futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.