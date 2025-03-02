Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçına kadar hedefi!

Trabzonspor'da Süper Lig'de Gaziantep FK, kupada Çaykur Rizespor'u yenen teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına kadar rotayı çizdi.

, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçına kadar hedefi!
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02 Mart 2025 12:26
Deplasmandaki galibiyet hasreti devam Trabzonspor, 4 günde 2 farklı kulvarda çıktığı 2 maçta aldığı galibiyetlerle ayağa kalktı.

Gaziantep'i 3-2, kupada ise Rizespor'u 5-2'lik skorlarla deviren Trabzonspor, Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bordo-Mavililer, 3 Mart Pazartesi günü Konya deplasmanında galip gelerek ligde ilk dış saha galibiyetini almanın peşinde.

Teknik direktör Şenol Güneş, takımını "Dış sahadaki kötü gidişimize artık bir son vermemiz gerekiyor. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısındaki tempolu ve disiplinli oyunu Konya karşısında da görmek istiyorum. Size olan güvenim tam." sözleriyle takımını hazırladı.

Deneyimli çalıştırıcı, Konya engelini aşıp devamındaki Hatay, Başakşehir (d) ve Göztepe maçlarında seri yapmayı hedefliyor.

GÖZTEPE ÖNCESİ MİLLİ ARA

Nisan ayının ilk haftasındaki Fenerbahçe derbisine kadar fire vermek istemeyen Bordo-Mavililer, Kadıköy deplasmanına kadar hem oyun alışkanlığı hem de kazanma alışkanlığı yakalamak amacında. Şenol hoca, böyle bir seri yapmaları durumunda ilk 4 potasına gireceklerini düşünüyor. Konya, Hatay ve Başakşehir maçlarının ardından ligde milli araya girilecek. Sonrasında Göztepe karşılaşmasıyla Trabzonspor geri dönecek.  

 
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