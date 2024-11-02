Şenol Güneş'in en büyük silahı: "Motivasyon"

Hafta boyunca oyuncularını derbiye özel olarak hazırlayan deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in en büyük silahı motivasyon olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in en büyük silahı: 'Motivasyon'
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02 Kasım 2024 15:39
Trabzonspor'un deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisindeki en büyük silahı "Motivasyon" olacak.
Son haftalarda girilen pozisyonların değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra rakiplere çok sayıda pozisyon verilmesine de sinirlenen Şenol Güneş'in hafta boyunca bu sorunların üzerinde durduğu ve bu maçtaki en önemli silahının, 'motivasyon' olacağı öğrenildi. Maçın başlangıcından itibaren taraftarı da ateşleyecek bir baskı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Kadroda bazı değişiklikler de yapmayı planlayan tecrübeli teknik adam, en önemli değişikliklerden birisini de Mendy'yi orta sahaya çekerek yapma düşüncesinde. Böylelikle savunmada da bir değişime gitmek zorunda kalacak Güneş'in Savic'e şans vermesi bekleniyor. 

 
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