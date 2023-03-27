Şenol Güneş'i sevindiren ikili

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara sonrası oynanacak F.Bahçe derbisine tamamen konsantre olmuş durumda...



Analiz ekibinden ezeli rakibi ile ilgili geniş bir rapor alan tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Lacivertliler'in birçok maçını izledi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına rakibi ezberletmeye çalışacak.



Çarşamba gününden itibaren taktik antrenmanlara başlayacak Güneş, milli takımlardaki oyuncuların performansını yakından takip ediyor.



TAYYİP'İN DURUMU NET DEĞİL



Güneş, Ermenistan karşısında maça ilk 11'de başlayan Mert Günok ve Onur Bulut'un performansından memnun kaldı. 45 dakika sahada kalan Cenk'in oynadığı oyun ise Güneş'i de memnun etmedi. Adalesindeki sakatlık sebebiyle 1 haftadır tedavi görüp takımdan ayrı bireysel çalışan Tayyip Talha Sanuç'un durumu henüz netlik kazanmadı. Tayyip'ten gelecek olumlu haberi bekleyen teknik heyet, aksi halde Roman Saiss veya Welinton arasında bir tercih yapacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ