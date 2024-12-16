Şenol Güneş: "Disiplinli oynamalıyız, kazanabiliriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesi oyuncularına uyarıda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Disiplinli oynamalıyız, kazanabiliriz'
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16 Aralık 2024 09:12
Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral kazanmak istiyor.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu randevu öncesi oyuncularıyla üst üste toplantılar yaptı.

Deneyimli hoca, "Topu basit kaybetmememiz gerekiyor. Özellikle birinci ve ikinci bölgeden çıkışlarda hata yapmamalıyız. Birebirlerde doğru pozisyon almalı, rakibi iyi karşılamalıyız. Potansiyelimizi gerçek anlamda ortaya çıkarmamız gereken maç bu maç" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI KAZANABİLİRİZ"

Bu maçta alınacak muhtemel galibiyetin 3 puandan fazlasını getireceğine inanan Şenol Güneş, tek hedefini galibiyet olarak belirledi.

Güneş'in takımla yaptığı son toplantıda "Size güveniyorum. Siz de kendinize inanın. Bu maçı kazanabiliriz. Rakibimizden daha fazla mücadele edip, daha fazla koşmalıyız. Çok istemeliyiz. 90 dakika boyunca disiplinli oynamalıyız" dediği öğrenildi.

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