Şenol Güneş çileden çıktı: 'Sahada yoksunuz!'

Beşiktaş, milli ara sebebiyle lige verilen arayı, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'la yaptıkları idman maçıyla değerlendirmişti.
Birçok futbolcusu milli takımlarda olan Siyah-Beyazlılar, yedek kadrosuyla çıktığı maçta rakibine 2-0 kaybetti. Bu sonuç, teknik direktör Şenol Güneş'i sinirlendirdi. Basına kapalı şekilde yapılan karşılaşmada maç boyu oyuncularının kendisinden istediği performansı sergilememesi sebebiyle kızgın olan Güneş'in, mücadele sonrasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
"Tam tersi oldu!"
Güneş'in, "Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Hem de adı üstünde hazırlık maçı. Taraftar yok, medya yok. Siz de yoksunuz! Böyle forma rekabeti olmaz. Yaptığımız idmanlar, çalışmalar sahaya yansımıyor ise hepimizde eksiklik var demektir. Bu maçta gördük. Böyle gitmemeli. İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın. Tamamen boş ve motive şekilde gelin" diyerek derbi öncesinde uyarıda bulunduğu belirtildi.
Birçok futbolcusu milli takımlarda olan Siyah-Beyazlılar, yedek kadrosuyla çıktığı maçta rakibine 2-0 kaybetti. Bu sonuç, teknik direktör Şenol Güneş'i sinirlendirdi. Basına kapalı şekilde yapılan karşılaşmada maç boyu oyuncularının kendisinden istediği performansı sergilememesi sebebiyle kızgın olan Güneş'in, mücadele sonrasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
"Tam tersi oldu!"
Güneş'in, "Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Hem de adı üstünde hazırlık maçı. Taraftar yok, medya yok. Siz de yoksunuz! Böyle forma rekabeti olmaz. Yaptığımız idmanlar, çalışmalar sahaya yansımıyor ise hepimizde eksiklik var demektir. Bu maçta gördük. Böyle gitmemeli. İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın. Tamamen boş ve motive şekilde gelin" diyerek derbi öncesinde uyarıda bulunduğu belirtildi.