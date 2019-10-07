Şenol Güneş: 'Abdullah Avcı'ya yardımcı olabilirim'

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EURO2020'ye kalırsak sonra uzun uzun açıklama yaparız. Abdullah Avcı'yı da alır getiririz buraya birlikte konuşuruz"

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ile oynayacağımız maç öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu"Abdullah Avcı'nın, "Beşiktaş'ın geçen seneki oyunu doğru değildi" sorusunu cevaplayan Şenol Güneş şöyle konuştu;"Büyük kulüpler, büyük hocalar kolay işler değildir. O koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz, bazen küçülürsünüz. Abdullah Avcı benim öğrencimdir, ona saygı duyuyorum. Geçen seneki Adriano ve Caner ile ilgili konuşmuştu. Adriano gitti zannediyorum, tutsaydılar. O moral bozukluğu ile beraber bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Keşke hep gülse, hep mutlu olsun. 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeylerin yaşanması normal."4 maçın en önemlisi olarak Arnavutluk maçını görüyoruz çünkü kazandığımızda Fransa ile belki de grup 1.liği maçı oynayacağız. Aksi olursa durmumuzu gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Sadece kazanmayı düşünüyoruz. Kasım ayında 2 maçımız var İzlanda ve Andorra. Bunları da kazanmayı düşünüyoruz. Her halükarda grup 1.liği veya artısı eksisi final havası olacak bu maç bizim için. Arnavutluğa rakip olarak baktığımızda, Avrupa'da, İtalya'da daha çok oyuncuları olan bir takım. Hocaları da İtalya ligini iyi bilen yeni bir hoca. 3-5-2 ya da 5-3-2 iyi yapıyorlar. Oyun formatı olarak hücuma çıkmayı iyi bilen kompakt oynayan bir takım. Sabırla, soğukkanlı, dirençli, inançlı ve agresif olmak zorundayız. Bu kampımız diğer kamplarından biraz daha kısa. Süremizin de azaldığını düşünürsek, iç ve doş motivasyon, taktik idman olarak maça hazırlanacağız""Dorukhan malesef sakatlandı, kendisine geçmiş olsun diliyorum Allah şifa versin. Yine bizimle olmayan Hasan Ali, Cengiz, Emre Kılınç, Abdülkadir'e de geçmiş olsun. Lloris de sakatlandı Fransa'da ona da geçmiş olsun diyoruz. Futbolcu hayatını sakatlıklar etkiliyor. Aramızda ufak tefek sakatlıkları olan var akıbeti ne olacak bilmiyorum ama hem hücum hem savunma açısından baskı yapacağız. Bu sebeple tekrardan değerlendirme yapacağız""Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı bir takım olacağını düşünüyoruz, hava güzel. Halkımız da bun görüğü için sahipleniyor. Cuma günü de iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Konya'da, Eskşehir'de, Antalya'da milli takıma hep sıcak bakıldı. Taraftar tam profilini dönüştürmek için zaman ister. Belki de bir stadyumu daha sık kullanmamız gerekiyor. Bunu Fransa yapıyor. Daha önce Avrupa şampiyonasına gittik, başarılı da olduk. Takım Türkiye'nin takımı, bizim takımımız. Gönülden bu takımın bir parçası. Cumhurbaşkanımıza işçisine kadar herkes aynı duygu içinde oldu. ben kendim için 1 ise yönetim için 5 ise, milli takımını sahiplenen için daha fazla başarılı olmak isterim. çok olumsuz bakmıyorum, kabul ediyorum. Galatasaray'ın sahasında olmayacak mı? ona da olacak. Biz milli takım olarak tüm kulüplerimizin önündeyiz ama onlara da saygı duyuyoruz""Sezon başında Suat için gittim, görüşmeler yapıldı. Babasıyla ve kendisiyle. Hatta Beşiktaş maçına gittim sonra Schalke'nin maçına gittim. sırf Suat için gittim. Zaten olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Babasına evrakları ver dedik hiç göndermediler. Bu hafta içinde Almanya milli takımına çağırıldı. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum? Ama daha önce Almanya milli takımına alınmayacağı söyleniyordu, bizi de yana koyuyordu. Tercihlerini başka bir yerden yapacaklarsa açık açık söylesinler. Gitmişse hayırlısı olsun gitmeyecekse kapımız her zaman açık. Öyle bir ince hesabımız yok, ince hesaplarla hayat devam etmez""Avrupa kupalarında takımlarımızın başarısızlığı son dakikaya sığdı. Son dakika yemese 5 puanımız olacaktı. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş aynı şekilde. Talihsiz sonuçlar olabiliyor. İstediğimiz tempoyu bulamadı henüz takımlarımız. Daha yüksek tempolu oyun olacak""Ben Saraçoğlu'nda kenardaydı, bir olay oldu, acıyı çeken bendim ama olay oldu kapandı. Ben maça gidiyorum Fenerbahçe sahasına, tribündeki insanlar iyi davranıyor. Kadıköy semtinde yaşıyorum. Hiçkimse ile bir sorunum yok. O olayı 1-2 kişi yaptıysa onların sorunuydu. Sahada seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya örnek olalım. Sahada herşeyi güzel yapalım. Taraftarın olağanüstü bir sevgisi ve ilgisi var. Herkese teşekkür ediyorum. Biletler bitmiş. Tabi ki farklı düşünenler olacak, eleştiriler olacak""Caner savunma olarak çok zayıf, zaman zaman hatta Abdullah hocaya da yardımcı olurum isterse, Caner kendisini futbola verdiğinde faydalı olacaktır. Bu sene de yine dalgalanma geçiriyor. Şu anda bizim düşüncemize göre yok ama yarın ne olur bilmiyorum. Gerekirse alınır. Güven ile ilgili, antrenmanda gördüm, ilk 11'de düşündüğümde bir dağınık ve boşlukta olduğunu sezdim. Olumsuzluktan mı nedendir bilmiyorum. Bu maçta da oynatmayı düşünmüyorum. Ümit milli takımında oynatmayı düşünüyorum. 5-6 oyuncu düşünüyorum oradan. Zaman zaman onlar da gelebilir A Milli Takım'a""Gökhan olabilir, Caner olabilir, Serkan olablir kaleci bunları ihtiyaç dahilinde alabilirim. Burak da Abdullah hocanın oyuncusu geri döndü. Beklediğim seviyenin altındaydı ama tempo olarak iyi bir oyuncu. Cenk de antrenamana çıkan ama maç oynamayan bri oyuncu. İkisini de oynatma konusunda bakacağız. Cenk de Burak da benim inandığım oyuncular ama her zaman inandığınız oyuncuları oynatamazsınız. Henüz lig ritmini bulmadı. Erken forma girenlerin erken düşeceğini görebiliriz. Arnavutluk maçında da taraftarlar ile takım birleşirse güzel olur. Geçen sene Merih oynamıyordu Çağlar oynuyordu bu sene de Merih oynuyor Çağlar oynamıyor. Cengiz çok formda, iyi olmasına rağmen antrenmana almadılar. Sorunları söyleyip sizi üzmek ve karşı tarafa mahal vermek istemem""Gidelim garanti, önemli olan bu ama 1. gitmek lazım, seri başı olacağız. Bu maçlar bittiğinde, gruptan çıktığımızda konuşacağımız çok konu var. Yönetici, hakem medya vs. Halkın takımı olduğumuza göre, onların da görüşlerini alarak karar veririz saha ve forma konusunda. Forma konusunda girişimler yapıldı, önümüdeki sene için böyle bir düşünce var.Kulüplerde ne olduğunu belki bilmezler ama bizde saklı birşey yok yani. Oyun içerisinde değişiklik yapmak için olabilir. Elimizdeki oyunculardan da benzer oyuncularımız var. Deniz, Cengiz tipi bir oyuncu. Yusuf, Abdülkadir tipi bir oyuncu. Ömer Bayram var.Kulüp formasıyla gelmek yerine maaça milli forma ile gelin. Bir ailede bir baba, çocuklarının hepini kucaklar. Kırmızı-beyaz güzel bir renk. Daha önce siyah-beyaz diyordunuz, şimdi neden böyle diyorsunuz dersiniz, kırmızı beyaz güzel bir renk.""Sadece Ahmet Kutucu değil, hatta okulu vardı gelememişti. Olumlu gayet düşüncem, olumsuz bir şey yok. Orkun var mesela. Ferdi ve Fenerbahçe'de. Avrupa'da bir çok oyuncu bulunduğu ülkeleri olmadığında Türkiye'yi tercih ediyor. Hem Türkiye hem yurt dışında oyuncular var. Stoperde fazlamız var şu an Ozan, Merih, Çağlar. Mesela Ozan Kabak da bunlarda biriydi. Mert Çetin var mesela. Bireysel konuşmayı çok sevmiyorum. Medyada görüyorum bazen sanki içerde adamları varmış gibi. Gelmesi için bir gayretimiz yok dersek çalışanlara saygısızlık yapmış olur derim. Şimdi aramızda olmayan Yunus'a üzülmüyormuyuz mesela? Üzülüyoruz. Şimdi geldi oynamadı ama bir daha oynamayacak diye bir şey yok"