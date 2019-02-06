Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.F.Bahçe'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti. Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği belirtendi.Şener sezon biter bitmez Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli yıldızın transferinde, milli takımdan teknik direktörü olan Fatih Terim'in yoğun talebinin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor.Transferin resmiyet kazanması sonrası Galatasaray yeni sezonda Mariano veya Linnes'ten birisiyle yollarını ayıracak. Alınan bilgilere göre yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle Mariano vedaya daha yakın..