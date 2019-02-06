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Şener Özbayraklı, G.Saray'a mı transfer oluyor?

Galatasaray 2018-2019 sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı ile anlaştı. Tecrübeli sağ bek bu nedenle Beşiktaş'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.

Kaynak: Takvim
Şener Özbayraklı, G.Saray'a mı transfer oluyor?
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06 Şubat 2019 09:28
Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.

TOLGAY'A KARŞILIK ÖNERİLMİŞTİ
F.Bahçe'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti. Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği belirtendi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Şener sezon biter bitmez Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli yıldızın transferinde, milli takımdan teknik direktörü olan Fatih Terim'in yoğun talebinin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

MARİANO İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Transferin resmiyet kazanması sonrası Galatasaray yeni sezonda Mariano veya Linnes'ten birisiyle yollarını ayıracak. Alınan bilgilere göre yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle Mariano vedaya daha yakın..

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