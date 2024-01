Senegal, Dakar Rallisi'nden sonra da yarış severlerin gözdesi

Batı Afrika ülkelerinden Senegal, uzun yıllardır hız tutkunlarının önemli güzergahlarından biri olmaya devam ediyor.



Batı Afrika'da siyasi ve ekonomik istikrara sahip Senegal, yaklaşık 720 kilometrelik sahil şeridi ve kum tepeleriyle ralli ve motosiklet organizasyonlarının ana duraklarından birisi olarak kabul ediliyor.



Senegal'in adı adrenalin tutkunları arasında, ilk kez 1978'de düzenlenen Dakar Rallisi ile bilinse de ülke yaklaşık 45 yıldır başka birçok otomobil ve motor yarışının da rotasında yer alıyor.



Dakar Rallisi ile yakaladığı ün sayesinde ülkede başta "Africa Eco Race", "Real Way To Dakar", "Budapeşte-Bamako", "Circuit de Dakar-Baobabs" olmak üzere yıl boyunca uluslararası birçok yarış düzenleniyor.



Senegal, sadece kadın pilotların yarıştığı ralli "Trophee Mousso" ve "Uluslararası Lac Rose Motocross Şampiyonasına" da ev sahipliği yapıyor.



Her yıl olmasa da belirli aralıklarla klasik araçlarla düzenlenen "Londra-Dakar, Dakar Enduro" rallisi de 22 günlük uzun rotasıyla macera tutkunlarının dikkatini çekiyor.



Yarışların başlangıç noktaları değişse de neredeyse tamamı, efsanevi Dakar Rallisi'nin finalinin yapıldığı Dakar'a 35 kilometre mesafedeki Pembe Göl'de (Lac Rose) sona eriyor.



- Dakar Rallisi ile ünlendi



Senegal'i otomobil ve motor yarışları konusunda üne kavuşturan Dakar Rallisi'nin temeli, Fransız yarışçı Thierry Sabine'nin 1977'de Abidjan-Nice rallisi sırasında kaybolmasıyla atıldı.



Libya'da yolunu kaybeden ve günlerce çölde tek başına kalan Sabine, bu zorlayıcı deneyimden etkilenerek büyük bir kısmı çölde geçen bir ralli organize etmeye karar verdi ve ertesi yıl o dönemki ismiyle Paris-Dakar Rallisi'ni düzenledi.



Paris'in Trocadero Meydanı'nda 26 Aralık 1978'de 182 araç ile başlayan yarış, 14 Ocak 1979'da yaklaşık 10 bin kilometrelik parkuru tamamlayan 74 aracın Dakar'a ulaşmasıyla tamamlandı.



Birkaç yıl içinde üne kavuşan rallide, Sabine de 1986'da henüz 37 yaşındayken vefat etti.



Sabine, Fransız şarkıcı Daniel Balavoine ve beraberindeki 3 kişi, Mali'nin Gourma bölgesinde bindikleri helikopterin kum fırtınasına yakalanması sonucu yaşamını yitirdi.



Başladığı yıldan 2008'e kadar Afrika'da tamamlanan Dakar Rallisi, 2008'de Moritanya'daki terör tehdidi nedeniyle rotasını önce Güney Amerika'ya ardından da Suudi Arabistan'a çevirdi.



Dakar Rallisi, 2020'den bu yana Suudi Arabistan'da yapılsa da Senegal'de bıraktığı boşluk başka rallilerin doğuşuna neden oldu.



- Çevreci Africa Eco Race yarışları



Africa Eco Race, Dakar Rallisi'nin 2008 itibarıyla Afrika kıtasından ayrılmasıyla aynı yıl ünlü pilotlar Jean-Louis Schlesser ve Rene Metge tarafından kuruldu.



Sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon prensiplerini benimseyen, "Thierry Sabine'in izinde" mottosuyla kurulan Africa Eco Race'in ilk yarışı 2008 Aralık'ta Marsilya'dan başladı.



Başlangıç noktası Fransa ve Batı Avrupa'nın çeşitli kentleri arasında değişse de varış noktası daima aynı kaldı.



Avrupa'dan başlayan ve Fas, Moritanya'yı geçerek Senegal'e ulaşan yarış, Dakar Rallisi'nin de bitiş noktası Pembe Göl'de sona eriyor.



Dakar Rallisi'ne göre daha ulaşılabilir ancak daha az bilinen Africa Eco Race'de pilotlar, büyük bir kısmı çölde geçen 12 etaptan oluşan 6 bin kilometrelik parkuru 15 günde tamamlamaya çalışıyor.



Motosiklet ve otomobil olmak üzere 2 ana kategorinin bulunduğu yarışta kamyon, klasik araç ve SSV alt kategorileri de yer alıyor.



- "Afrika, yetenekli Türk pilotları bekliyor"



Son olarak 15'incisi, 30 Aralık 2023'te Monako'da başlayan, 14 Ocak Pazar günü de Pembe Göl'de tamamlanan yarışın Senegal ayağında görev alan Senegal Moto Verte Teknik Direktörü Alain Verpoest, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Africa Eco Race'in Dakar Rallisi'nin ruhunu yaşattığını söyledi.



Verpoest, Africa Eco Race'in rotasının neredeyse aynısını takip ettiği Dakar Rallisi'ne göre amatörler için daha ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.



Yarışa katılanların tamamının Afrika ile özel bir bağ kurduğunun altını çizen Verpoest, "Tüm pilotlar istinasız Afrika aşığı. Bu rotayı oldukça zorlu olmasına rağmen çok seviyorlar. Artık herhangi bir güvenlik riski de yok. İsteyen herkes katılabilir." diye konuştu.



Türk pilotları da Senegal'deki yarışa davet eden Verpoest, "Gelecek yarışlarda Türk ekipleri de burada görmeyi çok isteriz. Çok yetenekli Türk ralli pilotlarının olduğunu biliyorum. Afrika sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.



Yarışa motor kategorisinde katılan Japon pilot Ai Tanaka da hayatının en heyecanlı ve unutulmaz günlerini yaşadığını vurgulayarak, "15 gün boyunca motorla çölleri aşmak, bambaşka coğrafyalar görmek muazzamdı ama bir o kadar da zordu. Çölde katıldığım ilk ralliydi, hava çok sıcaktı ama inanılmaz bir deneyim yaşadım." dedi.