Semih Şentürk: 'Bu Galatasaray'ı kim tutacak?'

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 yendiği maçın ardından Sky Spor Youtube kanalında yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki 8 puanlık farka değinen Şentürk, "8 farkı biz daha önce iki kez kapattık. Hem 2010/11'de hem de 2003/04'te." ifadelerini kullandı.
"15 KİŞİYLE YENEMEZSİN"
Bu sefer farkın kapanmasının zor göründüğünü söyleyen Şentürk, "Zor gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray gol yese de atacakmış gibi oynuyor. 5-1'de stoper gol kaçırıyor. Nasıl tutabileceksin Galatasaray'ı? 15 kişiyle de oynasan Galatasaray'ı yenemezsin" yorumunda bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki 8 puanlık farka değinen Şentürk, "8 farkı biz daha önce iki kez kapattık. Hem 2010/11'de hem de 2003/04'te." ifadelerini kullandı.
"15 KİŞİYLE YENEMEZSİN"
Bu sefer farkın kapanmasının zor göründüğünü söyleyen Şentürk, "Zor gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray gol yese de atacakmış gibi oynuyor. 5-1'de stoper gol kaçırıyor. Nasıl tutabileceksin Galatasaray'ı? 15 kişiyle de oynasan Galatasaray'ı yenemezsin" yorumunda bulundu.