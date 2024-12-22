Semih Şentürk: "Bu Galatasaray'ı kim tutacak?"

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 yendiği maçın ardından yorumlarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Şentürk: 'Bu Galatasaray'ı kim tutacak?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 20:50
Spor yorumcusu Semih Şentürk, Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 yendiği maçın ardından Sky Spor Youtube kanalında yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki 8 puanlık farka değinen Şentürk, "8 farkı biz daha önce iki kez kapattık. Hem 2010/11'de hem de 2003/04'te." ifadelerini kullandı.

"15 KİŞİYLE YENEMEZSİN"

Bu sefer farkın kapanmasının zor göründüğünü söyleyen Şentürk, "Zor gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray gol yese de atacakmış gibi oynuyor. 5-1'de stoper gol kaçırıyor. Nasıl tutabileceksin Galatasaray'ı? 15 kişiyle de oynasan Galatasaray'ı yenemezsin" yorumunda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery