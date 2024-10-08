Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy, Gaziantep deplasmanında bir dakika dahi süre bulamadı.
7 MAÇTIR KULÜBEDE
Üst üste 7 maça da kulübede başlayan Semih, son olarak 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Lugano'ya karşı 11'de oynamıştı. O günden bu yana teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kulübede başlattığı genç forvetin yokluğunda sorunlar da baş gösterdi.
Semih'in yedek soyunduğu 8 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı. Genç futbolcu, Eyüpspor maçına, sonradan oyuna girip penaltı alarak damga vurdu. Immobile penaltıyı gole çevirip galibiyeti getirdi. Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında ise asistiyle 0-0 giden maçta kilidin açılmasını sağladı. Bu sezon Galatasaray (Süper Kupa), Samsunspor, Antalyaspor ve Lugano rövanş maçında 11'de görev alan 19 yaşındaki futbolcunun varlığında hiç kayıp yaşanmadı.
Semih'in kulübede oturup süre almadığı Lugano ilk maçında sonuç 3-3 olurken, Trabzonspor, Gaziantep, Ajax ve Frankfurt maçları da kayıp yaşanan diğer mücadeleler oldu.
7 MAÇTIR KULÜBEDE
Üst üste 7 maça da kulübede başlayan Semih, son olarak 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Lugano'ya karşı 11'de oynamıştı. O günden bu yana teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kulübede başlattığı genç forvetin yokluğunda sorunlar da baş gösterdi.
Semih'in yedek soyunduğu 8 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı. Genç futbolcu, Eyüpspor maçına, sonradan oyuna girip penaltı alarak damga vurdu. Immobile penaltıyı gole çevirip galibiyeti getirdi. Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında ise asistiyle 0-0 giden maçta kilidin açılmasını sağladı. Bu sezon Galatasaray (Süper Kupa), Samsunspor, Antalyaspor ve Lugano rövanş maçında 11'de görev alan 19 yaşındaki futbolcunun varlığında hiç kayıp yaşanmadı.
Semih'in kulübede oturup süre almadığı Lugano ilk maçında sonuç 3-3 olurken, Trabzonspor, Gaziantep, Ajax ve Frankfurt maçları da kayıp yaşanan diğer mücadeleler oldu.