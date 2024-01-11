Semih Kılıçsoy'un hedefi Almanya

Beşiktaş adına kabus gibi bir sezon yaşansa da bir teselli öne çıkan teselli Semih Kılıçsoy oldu.
Siyah-beyazlı altyapıya 2016 yılında yani 11 yaşındayken giren Semih, kısa sürede fizik gücü, taktiksel disiplini ve hücum hattındaki hareketli tarzıyla göze girdi.
İdolünü, Atletico Madrid ve Manchester City efsanesi Sergio Agüero olarak belirledi. 2019'dan bu yana milli takımlarda aralıksız oynayan başarılı futbolcu, 2022'de Türkiye şampiyon olan U-17 Takımı'nda yer aldı. U-19 Ligi'nde sırasıyla 16 ve 18 gol attı.
MONTELLA LİSTEYE YAZDI
Semih Kılıçsoy geçen sezonun 22. haftasında 0-0 biten Antalyaspor maçında ilk kez A Takım'da forma giydi. İlk sezonunda 44 dakika süre aldı. A Takım ile ilk golünü bu temmuzda Tirana maçında attı.
Süper Lig'de 25 Aralık'taki Hatay deplasmanında ligdeki gol siftahını yapan 18'lik yetenek, sırasıyla Kasımpaşa'ya 1 gol attı, Rize'de ise 2 gol-1 asistle oynadı. Ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da onu geniş listeye yazdı. Montella, Semih'i performansını sürdürürse EURO 2024'ün kesin kadrosuna da alabileceği söylendi.
2005 JENERASYONU UMUT DAĞITIYOR
A Milli Takım'ın, 2005'li isimleri büyük umut vaadediyor. Real Madrid'e giden Arda Güler ile Juventus'ta yıldızını parlatan Kenan Yıldız da 2005 doğumlu.
Semih Kılıçsoy'un da listeye eklenmesiyle ile birlikte hücum hattı heyecan uyandırıyor.
Siyah-beyazlı altyapıya 2016 yılında yani 11 yaşındayken giren Semih, kısa sürede fizik gücü, taktiksel disiplini ve hücum hattındaki hareketli tarzıyla göze girdi.
İdolünü, Atletico Madrid ve Manchester City efsanesi Sergio Agüero olarak belirledi. 2019'dan bu yana milli takımlarda aralıksız oynayan başarılı futbolcu, 2022'de Türkiye şampiyon olan U-17 Takımı'nda yer aldı. U-19 Ligi'nde sırasıyla 16 ve 18 gol attı.
MONTELLA LİSTEYE YAZDI
Semih Kılıçsoy geçen sezonun 22. haftasında 0-0 biten Antalyaspor maçında ilk kez A Takım'da forma giydi. İlk sezonunda 44 dakika süre aldı. A Takım ile ilk golünü bu temmuzda Tirana maçında attı.
Süper Lig'de 25 Aralık'taki Hatay deplasmanında ligdeki gol siftahını yapan 18'lik yetenek, sırasıyla Kasımpaşa'ya 1 gol attı, Rize'de ise 2 gol-1 asistle oynadı. Ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da onu geniş listeye yazdı. Montella, Semih'i performansını sürdürürse EURO 2024'ün kesin kadrosuna da alabileceği söylendi.
2005 JENERASYONU UMUT DAĞITIYOR
A Milli Takım'ın, 2005'li isimleri büyük umut vaadediyor. Real Madrid'e giden Arda Güler ile Juventus'ta yıldızını parlatan Kenan Yıldız da 2005 doğumlu.
Semih Kılıçsoy'un da listeye eklenmesiyle ile birlikte hücum hattı heyecan uyandırıyor.
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