Semih Kılıçsoy: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Maçın ardından kısa bir açıklama yapana Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;
"Bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynadık ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha başarılı olacağız."
Maçın ardından kısa bir açıklama yapana Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;
"Bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynadık ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha başarılı olacağız."
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