Semih Kılıçsoy: "Kazanmamız gerekiyordu"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Semih Kılıçsoy: 'Kazanmamız gerekiyordu'
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05 Ocak 2024 22:14
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Maçın ardından kısa bir açıklama yapana Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;

"Bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynadık ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha başarılı olacağız."

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