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Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
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Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atmak için cuma akşamı İtalya'da olacak.

calendar 01 Ağustos 2025 11:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, futbol hayatını İtalya'ya taşımaya hazırlanıyor.

19 yaşındaki milli oyuncu için Cagliari ve Beşiktaş arasında pürüz kalmadı ve Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için bugün akşam saatlerinde İtalya'da olacak.


BAŞKA AYRILIKLAR DA YAŞANDI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde iki oyuncusunu için Rus kulüpleri ile anlaştı.

Portekizli yıldız Gedson Fernandes 20+7 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olurken Bakhtiyor Zaynutdinov ise 2.8 milyon euro karşılığında Dİnamo Moskova kadrosuna katılmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 
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