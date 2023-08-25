Selçuk Şahin: ''İsmail Kartal'dan nokta atışı değişiklikler''

2003-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan, Sarı-Lacivertliler'in kaptanlarından biri olan, futbolu bıraktıktan sonra 2020-21 sezonunda takım koordinatörü görevine getirilen tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe-Twente maçını Fanatik için yorumladı. Son olarak Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin işin teknik kısmına değindi.
İşte Selçuk Şahin'in Fenerbahçe değerlendirmesi:
Kırmızıdan sonra ibre Fenerbahçe'ye döndü
''Twente, Avrupa'nın önemli takımlarından biri. Maçın başında da bunu gösterdiler. Fenerbahçe oynayarak değil, baskı yaparak skor bulmaya çalıştı. Zaman zaman baskıda da başarılı oldular. Ama baskının başarılı olmadığı anda kalesinde golü gördü. Seyircinin devreye girişi, Fred, İsmail ve Szymanski'nin presiyle gol geldi.''
Hocadan nokta değişiklikler
''Oosterwolde, stoper oynadı ve ilk başta hatalar yaptı. Golü bulduğu ana kadar sıkıntılı gözüküyordu ancak golden sonra o da ritme ayak uydurdu. Oyunun genelinde İsmail hoca, nokta değişiklikler yaptı. Oyun biraz Dzeko'yu çağırıyordu. Batshuayi, set oyununda biraz zayıf kaldı. İsmail Kartal, Batshuayi'yi ilk 11'de tercih ederken, baskıyla topu kazanmak için böyle bir karar almış olabilir. Ama orta sahaların desteği, Szymanski'nin golü buluşu, İrfan Can'ın gollerine seyircinin müthiş desteği de katılınca Fenerbahçe adına keyifli bir maç oldu.''
Rakibe geçit yok!
''10 kişi kaldıktan sonra oyuncuların 18'e yaptığı koşular, rakibi çözdü. Skoru bulmasına rağmen rakibin üzerine gitti Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi fiziksel anlamda çok iyi gördüm. Rakip oyunculara hemen hemen her pozisyonda üstünlük kurdular.''
İşte Selçuk Şahin'in Fenerbahçe değerlendirmesi:
Kırmızıdan sonra ibre Fenerbahçe'ye döndü
''Twente, Avrupa'nın önemli takımlarından biri. Maçın başında da bunu gösterdiler. Fenerbahçe oynayarak değil, baskı yaparak skor bulmaya çalıştı. Zaman zaman baskıda da başarılı oldular. Ama baskının başarılı olmadığı anda kalesinde golü gördü. Seyircinin devreye girişi, Fred, İsmail ve Szymanski'nin presiyle gol geldi.''
Hocadan nokta değişiklikler
''Oosterwolde, stoper oynadı ve ilk başta hatalar yaptı. Golü bulduğu ana kadar sıkıntılı gözüküyordu ancak golden sonra o da ritme ayak uydurdu. Oyunun genelinde İsmail hoca, nokta değişiklikler yaptı. Oyun biraz Dzeko'yu çağırıyordu. Batshuayi, set oyununda biraz zayıf kaldı. İsmail Kartal, Batshuayi'yi ilk 11'de tercih ederken, baskıyla topu kazanmak için böyle bir karar almış olabilir. Ama orta sahaların desteği, Szymanski'nin golü buluşu, İrfan Can'ın gollerine seyircinin müthiş desteği de katılınca Fenerbahçe adına keyifli bir maç oldu.''
Rakibe geçit yok!
''10 kişi kaldıktan sonra oyuncuların 18'e yaptığı koşular, rakibi çözdü. Skoru bulmasına rağmen rakibin üzerine gitti Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi fiziksel anlamda çok iyi gördüm. Rakip oyunculara hemen hemen her pozisyonda üstünlük kurdular.''