Selçuk İnan: 'Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyoruz'

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya takımı Milan'a deplasmanda 3 gol atan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yla gurur duyduğunu söyledi.



Selçuk İnan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Milan'a üç gol atışının hatırlatılması üzerine konuşan İnan, "Yusuf adına çok çok sevindim. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da çok iyi işler çıkarıyorlar. Hatta bu hafta bizi temsil eden kulüplerimiz de çok başarılıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Yusuf'a ayrı bir parantez açayım. Onu çok seviyorum. Çok beyfendi çok düzgün bir arkadaşım. Sakatlıktan sonra bu şekilde dönmüş olması ayrıca beni mutlu etti. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızla da öyle." ifadelerini kullandı.



