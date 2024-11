Selçuk İnan'dan hakeme tepki: 'Güvenlik mi koyayım'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, hiç beklemediği ve çok üzüldüğü bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.



İnan, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.



Maça defansif olarak tutuk başladıklarını dile getiren İnan, bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydetti.



"Final pası öncesi paslarımızda sıkıntılar yaşadık"



Top kendilerindeyken çalıştıkları şeyleri sahaya yansıttıklarını aktaran Selçuk İnan, şöyle devam etti:



"Top ayağımızdayken Hatayspor'un eksiklerini, boşluklarını iyi analiz ettiğimizi ve sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Top rakibe geçtiği anda yerleşim ve konsantre anlamında daha agresif olabilirdik. Bugün o konuda iyi değildik. Rakibimizin iki defa yandan geldiği pozisyonda 2-0 yenik duruma düştük. Orada bir eksikliğimiz var, onu kabul ediyorum. Onun dışında bugün maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik mi, evet fazlasıyla girdik ama neticelendiremedik. Final pası öncesi paslarımızda sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğim, çok üzüldüğüm bir mağlubiyet oldu."



İnan, iyi mücadele eden rakipleri Hatayspor'u tebrik etti.



Oyuncu seçimleriyle ilgili bir soru üzerine İnan, bu konuda birçok parametrenin bulunduğunu aktardı.



Rakiplerini iyi analiz ettiklerine değinen İnan, şöyle konuştu:



"Topun bizde olduğu anlar benim için daha önemli. Bugün o konuda fazlasıyla oyun kurduk, istediğimiz pozisyonları yakaladık. Onları eksik de yakaladık. Her şey doğruydu. Hiç beklemediğiniz anda, beklemediğiniz yerden, en güvendiğiniz alanda da oyuncunuzdan bir hata görebiliyorsunuz. Bu eleştiri doğru mu, size göre doğrudur. Belki biz de maçı, maçtan sonra analiz ettiğimizde bu eleştiriye katılabiliriz. Dediğim gibi sadece bir taraftan bakmıyoruz. Oyunun öbür tarafları da var. Top bizdeyken beni mutlu eden anlar vardı ama top rakipteyken bugünkü duruşumuz istediğimiz seviyede değildi."



Hatayspor'un bugün attığı gollere ilişkin bir soru üzerine teknik direktör Selçuk İnan, rakiplerinin yan toplarda etkili olduğunu bildiklerini vurguladı.



Yan toplara da çalıştıklarını anlatan İnan, "Bazen çok çalışırsınız ama sahadaki konsantre ve yakınlık, rakibe yakın oynama her şeyden önemlidir. Bugün o konuda biraz eksiktik." dedi.



Oyuncusu Bruno Viana'nın kırmızı kart görmesinin ardından kendisine gösterilen sarı karta ilişkin soruya İnan, bu yönde gösterilen kartın kuralını bilmediğini ifade etti.



Hakeme itiraz etmediğini dile getiren İnan, şunları kaydetti:



"Bana sarı kart verdi ve cezalı duruma düştüm. Hakeme neden sarı kart gösterdiğini sordum. Çünkü itiraz etmedim, hakarette bulunmadım. Hiçbir şey yapmadım. O da bana 'Bütün kulübe dışarı çıkınca sarı kart vermek zorundayım.' dedi. 'Bana mı vermek zorundasınız?' dedim. 'Evet.' dedi. Çok merak ediyorum. Oyuncularıma saha kenarında taktik mi vermeliyim yoksa kulübenin, bütün oyuncuların bekçiliğini mi yapmalıyım? Onu çok anlayamadım. Neden bana sarı kart verdiğini de anlayamadım. Eğer kural böyleyse bilmiyorum, ona göre bir önlem almam lazım. Belki 2 tane güvenlik koymamız lazım, bizim yedek oyuncularımıza, en azından sarı kart görmemek için. Çünkü bu kuralı ben gerçekten bilmiyorum."



Hakemin verdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu savunan İnan, şöyle konuştu:



"Bugün neredeyse hiçbir pozisyonda ama hiçbir anda hakemin doğru karar verdiğini düşünmüyorum. Geçen hafta Hatay'ın hakkının yendiğini düşünen çok insan oldu. Bu hafta belki de biraz daha hassas oldu hakemler. Öyle diye düşünüyorum ama bütün gördüklerimi şeffaf bir şekilde her zaman burada söylemeye çalışıyorum. Çok anlamadım. Sarı kart da verdi. Kırmızı kartın da kırmızı olmadığını düşünüyorum. Canı sağ olsun. Bugün bir maçı kaybettik. Beni de cezalı duruma düşürdüler. Canları sağ olsun, yapacak bir şey yok."