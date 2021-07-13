Selahattin Baki: '3-4 transfer yapacağız'

"GÜZEL REKABET ESAS OLSUN"

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Transferle ilgili son durum sorulan Baki, "Şampiyonluğu isteyen, şampiyonluğa hasret bir Fenerbahçe var. Her şey güzel gidiyor, hocamız burayı tanıdığı için minimum vakit kaybıyla girdik. Nokta atışı transferlerle, ilk 11'de oynayabilecek 3 veya 4 transfer daha yapacağız. Kampın sonuna doğru oyuncu performanslarına göre bu sayı değişkenlik gösterebilir." diye konuştu.



"SAĞ BEK İÇİN RAPOR GELMEDİ"



Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından Vitor Pereira'nın transfer isteyip istemediği sorulan Fenerbahçeli idareci, "Sağ bek için şu ana kadar teknik heyetten bir rapor gelmedi, yavaş yavaş teşhisler konuluyor, yavaş adımlarla tamamlayacağız." cevabını verdi.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattan Baki, fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.Ezeli rakipleriyle 2. yarıda Kadıköy'de oynayacaklarını belirten Baki, "Türk futbol ailesine hayırlı olsun. Polemikten, sakatlıktan, kazadan, beladan uzak bir lig diliyorum herkese. Sert bir deplasmanla başlıyoruz ama fena bir fikstürümüz olmadığına inanıyorum. Ezeli rakiplerimiz ligin ikinci yarısında Kadıköy'e gelecek. Gönlümden de böyle bir senaryo geçiyordu. 3'te 2'si kağıt üzerinde olmuş oldu." ifadelerini kullandı.Adil bir lig temenni ettiklerini ifade eden yönetici, "Her sene aynı şeyleri söylüyoruz ama hakkaniyetli, herkese eşit mesafede yönetilen, herkese eşit mesafede el uzatılan, kötü niyetten uzak bir lig diliyorum. Eşitliğin, güzel rekabetin esas olduğu bir lig diliyorum" dedi.