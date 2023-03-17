Sehic: 'İlaç gibi geldi'

Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Sehic, "Bizim için zorlayıcı bir karşılaşmaydı. Çok keyif aldık. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikerden sonra enerjiyi de tazelemiş olduk. Bu bize ilaç gibi geldi diyebilirim." dedi.



İkinci yarıdaki değişiklikleri ve maçın kendileri için kırılma anı için konuşan Sehic, "İki forvetle başlamamız. Ardından değişikler yapmamız. Bu çalıştığımız bir durumdu. Galibiyet bizi tabii ki sonuna kadar mutlu etti. Hazırlandığımız bir süreçti o yüzden çok mutluyuz." diye cevap verdi.





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