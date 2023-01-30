Seferovic, Kasımpaşa'ya gidiyor

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Haris Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Seferovic, Kasımpaşa'ya gidiyor
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30 Ocak 2023 23:32
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve gözden düşen Haris Seferovic, Süper Lig'de kalıyor.

Kasımpaşa, İsviçreli golcü için Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Seferovic, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 13 maça çıkan Seferovic, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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