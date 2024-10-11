Sebastian Szymanski'den kötü haber; sakatlık

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski'den kötü haber; sakatlık
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11 Ekim 2024 14:27
Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Probierz yaptığı açıklamada, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel çalışmalar yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına son antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya ile Portekiz, 12 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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