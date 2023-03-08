Schmidt: 'Şampiyonlar Ligi'ni biz de kazanabiliriz'

Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, Club Brugge'ü eledikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Schmidt maç sonu analizinde, "İlk maçtaki skora razı olmak istemedik. Kendimiz gibi ve her zaman oynadığımız gibi oynamak istedik. Kendimize inancımız sayesinde çeyrek finali hak ettiğimizi gösterdik. Oyuncularımız her zaman yüzde 100'ünü vermek isteyen isimlerden oluşuyor ve bu durum da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.



Oynadıkları 42 maçta 35 galibiyet 2 mağlubiyet yaşarak müthiş bir form grafiğiyle sürdürdükleri sezon ve Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili de konuşan Alman teknik adam, "Şu anda Şampiyonlar Ligi finalini düşünmüyoruz. Kazanmak istediğimiz tek şey bir sonraki Maritimo maçı. Hala bu turnuvada olduğumuz için mutluyuz. Mütevazı kalmalıyız, inancımız da var. Şampiyonlar Ligi'ni herhangi bir takım kazanabilir, biz de kazanabiliriz" açıklamasını yaptı.





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