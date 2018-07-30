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Scarione'ye Süper Lig'den talip var!

Ligin yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'nin gelecek planlamasında yer almayan Oscar Scarione için devreye girdi.

Scarione'ye Süper Lig'den talip var!
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30 Temmuz 2018 11:20
Ligin yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'nin gelecek planlamasında yer almayan Oscar Scarione için devreye girdi.

Hem on numara bölgesinde hem de kanatlarda forma giyebilen Arjantinli oyuncu için İzmir ekibi ile görüşen Mavi- Beyazlılar, Göz Göz'den olumlu yanıt aldı.

Doğu temsilcisi, ilerleyen günlerde 33 yaşındaki futbolcuyla pazarlık masasına oturacak.

Scarione, geçen sezon 17 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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