Savcılıktan Zorbay Küçük için açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında, hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son günlerde bir kısım hakemin bahis hesabı bulunması nedeniyle TFF tarafından yapılan açıklama ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük'ün, hakkında adli ve idari soruşturmaya neden olan bu bahis hesaplarının kendisine ait olmadığından bahisle Başsavcılığa başvuru yaptığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:CMK'nın 157. maddesi uyarınca genel geçer amir hükme göre kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla, soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu vurgulanan açıklamada,ifadelerine yer verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 30 Ekim'de yapılan açıklamada ise,ifadelerine yer vermişti.