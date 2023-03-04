Savcılıktan Fenerbahçe - Konyaspor maçı yalanlaması!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Savcılıktan Fenerbahçe - Konyaspor maçı yalanlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2023 16:18
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ