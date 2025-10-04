Sarunas Jasikevicius'tan mağlubiyet açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in ikinci haftasında Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldukları maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na şu açıklamalarda bulundu:



"Evet, aslında inişler-çıkışlar sezonun bu bölümünde normal. Bunu kabul edebilirim ama kabul edemediğim şey; rakibin guardlarının güçlü yanlarını bilmemize rağmen birçok defa sağına gitmelerine izin vermemiz. Buna belki 20-30 defa izin verdik ve bunun üzerinden çok fazla sayı yedik."



"Maçın devamında oyuna iyi bir karakter koyduk. Üçüncü çeyreğin ortalarından sonra rotasyonu kıstık ve bu sayede de geri gelmeyi başardık. Özellikle Wade çok iyiydi. Aslında kaybettiğimiz senaryoda yaptığımız birçok pozitif işler vardı ama işin mental kısmında yapılan hatalar benim için kabul edilebilir değil."