03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Sarunas Jasikevicius'tan mağlubiyet açıklaması!

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris yenilgisinin ardından konuştu.

calendar 04 Ekim 2025 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Sarunas Jasikevicius'tan mağlubiyet açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in ikinci haftasında Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldukları maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na şu açıklamalarda bulundu:

"Evet, aslında inişler-çıkışlar sezonun bu bölümünde normal. Bunu kabul edebilirim ama kabul edemediğim şey; rakibin guardlarının güçlü yanlarını bilmemize rağmen birçok defa sağına gitmelerine izin vermemiz. Buna belki 20-30 defa izin verdik ve bunun üzerinden çok fazla sayı yedik."

"Maçın devamında oyuna iyi bir karakter koyduk. Üçüncü çeyreğin ortalarından sonra rotasyonu kıstık ve bu sayede de geri gelmeyi başardık. Özellikle Wade çok iyiydi. Aslında kaybettiğimiz senaryoda yaptığımız birçok pozitif işler vardı ama işin mental kısmında yapılan hatalar benim için kabul edilebilir değil." 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.